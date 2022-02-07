قال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسلم السبيعي ان الكويت حريصة على الدوام على دعم العمل العربي المشترك وبخاصة في الجوانب الاجتماعية والإنسانية.



وأضاف السبيعي في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في الاجتماع التحضيري لأعمال الدورة الـ 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان المشاركين بالاجتماع ناقشوا قضايا اجتماعية مطروحة ضمن أجندة الدورة، مؤكدا وجود توافق وحرص عربيين على الخروج بتوصيات تخدم المواطن العربي.



وأوضح أن مشروع جدول الأعمال الذي سيرفع للدورة الـ 109 تضمن مقترحا أردنيا بإنشاء مجلس وزاري عربي لشؤون التعليم، مشيرا الى اتفاق غالبية الوفود العربية على أهمية «عدم وجود ازدواجية» بين مؤسسات العمل العربي المشترك لوجود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.



وأشار إلى اهتمام المشاركين بمناقشة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على المستويات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، موضحا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدم دراسات ومقترحات لدعم الشعوب العربية في هذا الإطار.



ويشارك السبيعي في الاجتماعات التحضيرية ضمن وفد كويتي برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية طلال النمش.