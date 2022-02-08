استحدثت مملكة البحرين تأشيرة إقامة دائمة جديدة لاستقطاب أصحاب المواهب والمستثمرين، حيث ستجدد هذه التأشيرة إلى أجل غير مسمى وتمنح صاحبها الحق في العمل بالمملكة والدخول والخروج غير المقيد بحدود، بالإضافة الى منح حق الإقامة لأفراد أسرته. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان أمس إن التأشيرة الجديدة تهدف إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال وذوي المواهب الفذة الذين يمكنهم الإسهام في النجاح المستمر للبحرين.



ولاستحقاق تأشيرة الإقامة الذهبية، يتعين أن يكون الشخص قد أقام في مملكة البحرين لـ 5 سنوات على الأقل وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني شهريا.



كما سيحصل على التأشيرة الجديدة من يمتلكون عقارات أعلى من قيمة معينة والمتقاعدون والموهوبون الذين يستوفون معايير وشروطا معينة.



وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن «مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي». وأضافت أن «الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم».