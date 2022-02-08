بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية القطرية «قنا» أمس أن أمير قطر استقبل رئيس الوزراء المغربي والوفد المرافق له خلال زيارتهم الرسمية إلى الدوحة، وأن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.



وأضافت وكالة «قنا» أن رئيس الحكومة المغربية نقل في بداية المقابلة تحيات العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أمير قطر وتمنياته له وافر الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار.



وتعد زيارة أخنوش إلى قطر هي الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الحكومة في سبتمبر الماضي.



وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع وزير خارجية المغرب، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



هذا، ووقعت قطر والمغرب عددا من البرامج ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين حكومتي البلدين في مجالات الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل الرقابي والسياحة والثقافة والرياضة.



وذكرت وكالة (قنا) أن ذلك جاء عقب ترؤس رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الاجتماع الثامن للجنة العليا القطرية -المغربية المشتركة.



وأوضحت أن الجانبين شهدا توقيع عدد من البرامج ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين من بينها: البرنامج التنفيذي الخامس للاتفاق الثقافي والفني للفترة من 2022 إلى 2025، ومشروع البرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب لاتفاق التعاون بين الحكومتين في مجال الشباب والرياضة للفترة نفسها.