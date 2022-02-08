إلى جانب فوزه بكأس البطولة، حصل المنتخب السنغالي لكرة القدم على 5 ملايين دولار هي قيمة الجائزة المالية للفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثين التي أسدل الستار عليها الأحد في الكاميرون. وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أعلن من قبل عن رفع الجوائز المالية للبطولة في هذه النسخة. ويحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار بزيادة 500 ألف دولار على ما حصل عليه بطل النسخة الماضية كما يحصل الفائز بلقب الوصيف على 2.5 مليون دولار. وحصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت المربع الذهبي على 2.2 مليون دولار بزيادة 200 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية التي استضافتها مصر عام 2019. كما حصدت السنغال نصيب الأسد من جوائز الأفضل، حيث ظفر قائد «أسود التيرانغا» ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وفاز ميندي بجائزة أفضل حارس مرمى، وكذلك حصد بطل أفريقيا على جائزة اللعب النظيف.