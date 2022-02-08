القاهرة - سامي عبدالفتاح



عادت الى القاهرة ظهر أمس بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، بعد أن حققت وصافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة، بعد الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية بضربات الترجيح 2-4، وحرص بضعة آلاف من الجماهير المصرية على التواجد في مطار القاهرة لتحية اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، وكذلك العديد من كاميرات القنوات الفضائية المصرية والعربية، وعبرت الجماهير التي تواجدت في مطار القاهرة عن تقديرها لجهود لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني في البطولة الأفريقية رغم خسارة اللقب في المباراة النهائية. كما حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الإشادة بأداء منتخب مصر في «الكان»، وكتب الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم، على ما قدمتموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية»، مضيفا: لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب، وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال، وثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله.