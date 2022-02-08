أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، عن فخره بما قدمه لاعبو الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، رغم الخسارة في المباراة النهائية على يد منتخب السنغال.



وفشل منتخب مصر في تحقيق الفوز في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية بعد نسخة 2017، لتبقى حصيلته 7 ألقاب عبر تاريخ البطولة، بينما توج منتخب السنغال بأول ألقابه. وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صباح أمس رسالة إلى لاعبي منتخب مصر، في أول تعليق له على المباراة. وقال كيروش «شباب، لدي بعض الكلمات البسيطة لأشاركها معكم من أعماق قلبي، أشعر بالفخر بكم، وأشكركم على كل ما قدمتموه لمنتخب مصر».



وأضاف «تعودون إلى بلادكم بعد أن كتبتم صفحة أداء بطولي في تاريخ الكرة المصرية».