نشرت وسائل إعلام أفريقية تفاصيل بشأن قارورة الماء التي اعتمد عليها حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل في ركلات الترجيح بنهائي كأس أمم أفريقيا.



وتم تداول فيديو يظهر قارورة حملت اسم أبو جبل عقب نهاية المباراة الختامية للبطولة، وأوضح مقطع الفيديو أن القارورة يتواجد عليها اسم كل لاعب في المنتخب السنغالي، مصحوبة بالأماكن التي سدد فيها ركلات الترجيح سابقا.



واعتمد أبو جبل على قارورة المياه التي كتب عليها عددا من الأشياء قبل التصدي لضربات الترجيح، كما أثار حارس الزمالك موجة من التعليقات عبر مختلف موقع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا عددا من الصور والفيديوهات للحارس.