وصلت نسبة توزيع السكر المدعوم على البطاقة الإلكترونية في درعا إلى 85% والرز إلى 76%.



وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا» ذكر مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في درعا م.عمر السعدي في تصريح أن الكميات الموزعة من السكر المدعوم في الدورة الحالية بلغت 1200 طن ومن الرز 860 طنا، مبينا أن التوزيع مستمر عبر صالات ومنافذ البيع المنتشرة في المحافظة.



وأضاف أن لدى الفرع كميات كافية من المادتين، حيث يتم العمل على افتتاح منافذ جديدة لبيع المواد المدعومة على البطاقة الإلكترونية في الطيبة والجيزة وتل شهاب والكرك ونصيب وازرع مع انطلاقة الدورة الجديدة للتوزيع، مؤكدا أن الفرع يسعى ضمن إمكانياته لتسريع عمليات التوزيع وافتتاح منافذ جديدة في البلدات البعيدة أو التي تعاني اكتظاظا سكانيا.