حمد المرزوق: جميع المؤشرات المالية جاءت إيجابية لتؤكد مرونة نموذج أعمال البنك

عبدالوهاب الرشود: نتائج 2021 أكدت نجاح إستراتيجية البنك بتحقيق استدامة الأرباح



أعلن رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق، عن تحقيق البنك صافي أرباح للمساهمين عن عام 2021 بلغ 243.4 مليون دينار، مسجلا قفزة بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق 2020، مشيرا إلى أن ربحية السهم بلغت 28.59 فلسا، مقارنة بـ 17.74 فلسا عن العام السابق، وبنسبة زيادة 61.2%.



وأوضح المرزوق في بيان صحافي أن إيرادات التشغيل بلغت 811 مليون دينار لعام 2021، بنمو 1.9% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل 503.1 ملايين دينار لعام 2021، بنسبة نمو بلغت 0.7% مقارنة بالعام السابق.



ولفت إلى أن رصيد مديني التمويل ارتفع في 2021 الى 11.4 مليار دينار، بزيادة قدرها 608 ملايين دينار، وبنسبة 5.7% مقارنة بعام 2020، كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك لعام 2021 مبلغ 2.7 مليار دينار، وبنسبة انخفاض 0.3% عن 2020. وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 21.8 مليار دينار بنهاية عام 2021، بزيادة 286 مليون دينار، وبنسبة نمو 1.3% عن العام السابق 2020، وزادت حسابات المودعين لتبلغ 15.9 مليار دينار، بزيادة 550 مليون دينار، وبنسبة 3.6% عن 2020، وبلغت حقوق المساهمين 1.9 مليار دينار لعام 2021، عند نفس مستوى العام السابق.



وبالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية راس المال 18.69% متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك»، وقد أوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 12% وأسهم منحة بنسبة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.



مؤشرات إيجابية



وأوضح المرزوق أن جميع المؤشرات المالية الأساسية لـ«بيتك» جاءت ايجابية، بما في ذلك العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، كما حافظ «بيتك» على معدلات جيدة للتكلفة الى الإيراد، والتمويلات غير المنتظمة ومعدلات تغطية الديون من المخصصات، ومختلف المؤشرات المالية.

ونجح في الحفاظ على دعم رأسمال المجموعة وتحسين جودة الأصول، الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال البنك والتنفيذ المنضبط للخطط والاستراتيجية.



وأشار الى ان السيولة حافظت على قوتها وكان الاداء التشغيلي قويا، حيث سجل البنك نموا في المحفظة التمويلية لقطاع الافراد والشركات، بالإضافة الى النمو في ودائع العملاء.

ولفت الى ان «بيتك» يمضي قدما في الدور التنموي ودعم المشاريع الحكومية عبر تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للشركات والأفراد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد المرزوق أهمية المضي قدما في قيادة صناعة التمويل الاسلامي والمساهمة في جذب لاعبين جدد وتطوير المنتجات والخدمات لتصبح عنصرا فاعلا في تنفيذ الرؤى الاقتصادية، وتوفير دعم أكبر للنمو والاستدامة، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، منوها بدور «بيتك» في الاستدامة عبر «الصكوك الخضراء» Green Sukuk، ونجاح ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» بقيمة 350 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال.

كما أشار الى ان «بيتك» أطلق تقريرا شاملا عن الاستدامة يبرز فيه دور «بيتك» الرائد.



تعظيم الربحية



من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، الى أن النتائج المالية الإيجابية لعام 2021 أكدت أن «بيتك» نجح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة باستدامة الأرباح، وأن البنك قادر على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات بمهنية عالية، مضيفا أن «بيتك» اتخذ خطوات استباقية احترافية للتعامل مع الظروف التي فرضتها الجائحة سواء على صعيد الخدمات والمنتجات أو على صعيد الموارد البشرية.



وقال إن «بيتك» مستمر في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين وتحسين جودة الأصول والإدارة المدروسة للتكاليف، وتطوير سياسات منح الائتمان عبر جميع بنوك ووحدات المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا السعودية، مشيرا الى أن زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء وتنويع المحفظة التمويلية ومواصلة استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي.



صفقات الصكوك



وذكر الرشود أن «بيتك» قام بتوسعة أنشطة الاستثمار والتداول في أسواق رأس المال الأولية والثانوية، مبينا أن قطاع الخزانة على مستوى المجموعة نفذ صفقات صكوك تجاوز حجمها 16 مليار دولار أميركي خلال العام 2021، وحافظ على الصدارة ضمن قائمة المتداولين الرئيسيين في إصدارات برنامج مؤسسة ادارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) لسوق الصكوك الأولية، وكذلك حقق المركز الأول ضمن قائمة المتداولين في السوق الثانوية.

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز يحقق لأول مرة بأن تتصدر مؤسسة مالية القائمتين بين المتداولين الرئيسيين في سوق الصكوك الأولية والثانوية.



أهداف استراتيجية



وذكــــــر أن المؤشـــرات القياسيـــــــة لـ «بيتك» تؤكد النجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال العام 2021، الأمر الذي يدفع للمضي قدما في رفع سقف الطموح لمزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة «بيتك» محليا وعالميا، وثمن الرشود ثقة المساهمين والعملاء ودعم مجلس الإدارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى جهود الموظفين وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة.



مساهمات «بيتك» المجتمعية.. علامة فارقة

أوضح المرزوق أن مساهمات ومبادرات «بيتك» المجتمعية شكلت علامة فارقة في العمل المؤسسي المجتمعي ورسخت مكانة «بيتك» في هذا المجال، حيث ساهم في العديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية مثل: سداد مديونيات الغارمين المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر، ووقع «بيتك» اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية وطبية بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني.

كما وقع «بيتك» اتفاقية شراكة هي الاولى من نوعها في القطاع المصرفي الكويتي، مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين» لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن العديد من المبادرات البيئية والمستدامة ودعم الشباب ورواد الأعمال وغيرها من المبادرات التي غطت مختلف الجوانب المجتمعية.



160 مليون عملية مصرفية رقمية

شدد المرزوق على أن «بيتك» يتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع التحديات وإدارة المخاطر، وأثبت جدارته في إدارة تداعيات الجائحة، ومواصلة تقديم الخدمات المالية المتكاملة لعملائه دون انقطاع، وهو ما يؤكد مرونة البنك وتطور الخدمات الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الى جانب كفاءة وخبرات الطاقات البشرية في البنك.

واشار إلى أن عملاء «بيتك» نفذوا نحو 160 مليون عملية مصرفية رقمية خلال عام 2021 عبر (KFHonline)، وبنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالعام السابق، وهذا يعكس ثقة العملاء وسهولة وكفاءة الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يقدمها «بيتك» لعملائه لتعزيز تجربتهم المصرفية.

100 % توطين العمالة

أشاد الرشود بنجاح تنفيذ استراتيجية استقطاب وتطوير المواهب الوطنية، مبينا أن لدى البنك أكبر عدد من الموظفين الكويتيين على مستوى البنوك الكويتية وكل مؤسسات القطاع الخاص، فخلال 2021 بلغت نسبة الكويتيين من التعيينات الجديدة 100%، كما بلغت نسبة التوطين نحو 76%، مؤكدا مواصلة استقطاب المواهب والكفاءات الكويتية خصوصا من الشباب لتحقيق رؤية البنك والارتقاء بمستوى الأداء ومعدلات الانتاجية.





أرقام ذات دلالة



٭ 811 مليون دينار إيرادات التشغيل.. بنمو 1.9%.



٭ 503.1 ملايين دينار صافي إيرادات التشغيل.. بنمو 0.7%.



٭ 608 ملايين دينار قفزة برصيد مديني التمويل إلى 11.4 مليار دينار.



٭ 2.7 مليار دينار رصيد الاستثمار في الصكوك لعام 2021.



٭ 21.8 مليار دينار إجمالي موجودات البنك بنهاية 2021.. نمو 1.3%.



٭ 15.9 مليار دينار حسابات المودعين.. بارتفاع قيمته 550 مليون دينار.



٭ 1.9 مليار دينار حقوق المساهمين.. مستقرة عند نفس مستوى 2020.



٭ 18.69% معدل كفاية رأس المال متخطياً الحد الأدنى المطلوب رقابياً.