أرقام الميزانية التموينية المقترحة عادت إلى المعدلات السابقة انخفاضاً من 500 مليون دينار

رسمياً.. «التجارة» قدمت دعماً بقيمة 167 مليون دينار في 2020 بانخفاض 20% عن 2019



أحمد مغربي



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة رفعت إلى وزارة المالية ميزانية تقديرية لاحتياجاتها التموينية للعام المالي المقبل 2022/2023 يقارب 304 ملايين دينار، وذلك بانخفاض كبير عن العام المالي الحالي بلغ 39.2%، حيث بلغت قيمة الدعومات 500 مليون دينار، مشيرة إلى ان المبلغ المرصود يخطط إنفاقه على مستحقي الدعم التمويني والإنشائي.



ولفتت المصادر إلى أن أرقام الميزانية التموينية المقترحة عادت الى المعدلات السابقة والتي تتراوح بين 250 و300 مليون دينار.



وأشارت المصادر إلى أنه وبخلاف العادة، والتي يستهلك فيها مستفيدو التموين الغذائي نحو 70% من حجم الدعم الكلي بالتموين، من المرتقب أن يوجه الوزن الأكبر من ميزانية العام المالي المقبل للمستحقين إنشائيا.



ووفقا لأرقام الميزانية، فان وزارة التجارة خفضت حجم الاعتمادات السنوية لاحتياجات الدعوم وفقا للأرقام التي حصلت عليها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول خططها المستقبلية لجهة عدد القسائم التي ستسلمها فعليا إلى المواطنين، فضلا عن قيمة الدعم الغذائي الموجه الى المواطنين خلال العام المالي المقبل.



ومعلوم أن «المالية» تمارس منذ فترة ضغوطا على الجهات الحكومية في مسعى منها لخفض تقديراتها الأولية المقدمة في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية، حيث دعت جميع الجهات إلى تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقا لنتائج الحساب الختامي الأخير، لاسيما في ظل أخطار نفاد السيولة من صندوق الاحتياطي العام.



وتقدم وزارة التجارة والصناعة دعما تموينيا وإنشائيا شهريا بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليون دينار، ويحظى دعم التموين من المواد الأساسية على 25 - 30% من إجمالي الدعم الشهري، حيث يشتمل الدعم الموجه إلى المواد الأساسية على الأرز والسكر والحليب البودرة، والزيت النباتي، ومعجون الطماطم، والدجاج.



أما الدعم الإنشائي فيتركز في مواد البناء كالأسمنت والحديد والطابوق الأبيض العازل والخرسانة والطابوق الأسمنتي ودعم الأطقم الصحية والاسلاك الكهربائية والسيراميك والبورسلان، فضلا عن دعم التكسية الخارجية والعازل المائي ودعم التكييف.



ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن الوزارة قدمت دعما خلال 2020 تبلغ قيمته 167 مليون دينار في مقابل 209 ملايين دينار لعام 2019 ويتضح حدوث انخفاض ملموس لقيمة الدعم المنصرف خلال العام قبل الماضي والذي يقدر بحوالي 20%.



كما يلاحظ حدوث ارتفاع في كميات وقيمة المواد الأساسية للبطاقة التموينية خلال 2020 عن عام 2019 يقدر بحوالي 2% حيث بلغ إجمالي المواد الأساسية حوالي 110.8 ملايين دينار مقابل 108.8 ملايين دينار خلال 2019.



أما بالنسبة لكميات وقيمة المواد الإنشائية المدعومة خلال 2020 فقد بلغت قيمتها حوالي 50.2 مليون دينار مقابل 95 مليون دينار في 2019، وذلك بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 47%.



357.4 مليون دينار إجمالي مصروفات ونفقات «التجارة»



أظهرت بيانات «المالية» ان وزارة التجارة والصناعة طلبت من وزارة المالية رصد 357.4 مليون دينار حملة مصروفات ونفقات مالية خلال السنة المالية المقبلة 2022/2023، موزعة على التالي: 45.6 مليون دينار تعويضات عاملين، ونحو 5.7 ملايين دينار سلعا وخدمات، و303.9 ملايين دينار دعما تموينيا وإنشائيا، و1.9 مليون دينار مصروفات رأسمالية.