أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية قفزت بتأهيل الشركات المتوسطة والصغيرة للعمل في مناقصات وممارسات القطاع النفطي الى 101 شركة وذلك منذ تدشين العمل بمنصة «بادر»، حيث تم تسجيل الشركات في 4 أنشطة وهي التصنيع والتوريد ومقاولات الأعمال والخدمات.

وقالت ان «مؤسسة البترول» سجلت 30 شركة متوسطة وصغيرة ضمن قطاع الخدمات ونحو 32 شركة في التوريد و24 شركة في مقاولات الأعمال و15 شركة في التصنيع.



وذكرت أن منصة بادر الإلكترونية في القطاع النفطي تمنح المشاركين فيها مزايا عديدة تأتي في مقدمتها ترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 20% من أقل العطاءات المقبولة، كما تم إعطاء أفضلية لأصحاب المشروعات وذلك بإلزام المقاول بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 10% من أعمال المقاولة لتلك المشروعات من نسبة 30% مخصصة للمقاولين المحليين.



وكشفت أن «مؤسسة البترول» في المراحل النهائية لإنشاء نظام جديد ومنصة سيطلق عليها «منصة عقود الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» حيث يتم إسناد الأعمال والخدمات الى شركات بادر، فمنصة بادر تختص بالتأهيل، أما منصة عقود الباطن فتختص بالتمكين وتوزيع نسبة الـ 10% بشفافية وعدالة، وجار حاليا تجهيز كل البرامج لتنفيذ المنصة.



تأتي مبادرة القطاع النفطي في إطار سعي مؤسسة البترول الكويتية لدعم القطاع الخاص المحلي وجعله شريكا فعالا في التنمية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ليتوافق مع الخطة الإنمائية للكويت وكان الاتجاه نحو تقديم منصة بادر الإلكترونية، وقام فريق العمل بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوضع إطار متكامل لنماذج التأهيل واستحداث نظام إلكتروني بشروط ميسرة وسهلة لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع وعقود القطاع النفطي.



وحول شروط وطلبات التأهيل قالت المصادر ان «مؤسسة البترول» تشترط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم البيانات المالية المتعلقة بقيمة المبيعات والأرباح لآخر ثلاث سنوات، على ان يتم ارفاق 3 طلبات شراء أو 3 أوامر خدمة كخبرة سابقة مطلوبة وتقديم شهادة التسجيل في الصندوق الوطني الكويتي وتقديم الهيكل التنظيمي للشركة واعتماد التوقيع وتأسيس الشركة، شرط ان تمضي سنة واحدة على تأسيس الشركة.