محمود عيسى



قالــــت وكالــة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن ربطها تصنيفات القطاع المصرفي الكويتي بالتصنيف السيادي للبلاد يعكــــس وجود احتمالية عالية لحصـول البنوك على الدعم إذا لزم الأمر من الحكومة الكويتية، والاستعداد الحكومي القوي والقدرة على القيام بذلك بغض النظر عن حجم البنوك وامتيازها وهيكل التمويل، فضلا عن مستوى ملكية الحكومة في البنوك التي قد تحتاج إلى الدعم.

وأوضحت الوكالة، في تقرير حديث لها، أن تصنيف الدعم الحكومي لبنك الكويت الوطني من فئة «+A» يعتبر أعلى بدرجة واحدة من تصنيفات البنوك العشرة الكويتية الأخرى ذات الأهمية النظامية بالنسبة للكويت، وذلك نظرا لموقع البنوك الرائد ودور القطاع المصرفي الكويتي وعلاقاته التجارية الوثيقة والاستراتيجية مع الدولة.



وأشادت «فيتش» بالنظام الصارم الذي يطبقه بنك الكويت المركزي والذي يشتمل على مراقبة نشطة لضمان استمرارية البنوك وقد تصرف بسرعة في الماضي لتقديم الدعم عند الحاجة.



جدير بالذكر أن الوكالة قامت بتخفيض التصنيفات الائتمانية وتقييم عجز المصدر عن السداد طويل الأجل لـ 11 بنكا كويتيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي بعدما اتخذت إجراء مماثلا بشأن التصنيف السيادي للكويت نهاية يناير الماضي، مشيرة الى أن النظرة المستقبلية للبنوك هي ذاتها الممنوحة للتصنيف السيادي الكويتي.