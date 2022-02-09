د.منى الأحمد: هذا الإنجاز يضعنا أمام تحدٍ جديد وأكبر لتحقيق مزيد من التميز والنجاح



حنان عبدالمعبود



في خطوة جديدة تضاف إلى نجاحات المنظومة الصحية، اختارت منظمة الحساسية العالمية (World Allergy Organization) والتي تعتبر أكبر أكاديمية مختصة في مجال أمراض الحساسية والمناعة عالميا، مركز عبدالعزيز الراشد لأمراض الحساسية في الكويت مركزا متميزا ذا مرجعية Center of Excellence في مجال أمراض الحساسية والمناعة عل مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، أعرب وزير الصحة د.خالد السعيد عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مهنئا جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة فيه، مؤكدا أن هذا النجاح هو نجاح جديد ليس للمركز وحسب، ولكن للمنظومة الصحية.



وأكد الوزير أن هذا الإنجاز إن دل فإنما يدل على تميز الأداء، وكفاءة كوادره والتي تعد ركنا أساسيا في الوصول إلى هذه المرتبة، مقدرا لهم جهودهم المخلصة، وتميزهم البحثي، ومثابرتهم، وصولا إلى أفضل الممارسات الطبية.



من جهتها، قالت استشاري أمراض الحساسية والمناعة وعضو لجنة لقاح «كوفيد-19» بوزارة الصحة ورئيس قسم الحساسية والمناعة في المركز د.منى الأحمد إن هذا الاختيار للمركز يأتي من قبل أكبر أكاديمية مختصة في مجال أمراض الحساسية والمناعة عالميا، وهي منظمة الحساسية العالمية (World Allergy Organization)، ويضعنا بدوره أمام تحد جديد وأكبر لتحقيق مزيد من التميز والنجاح.



وأوضحت أن مركز الراشد للحساسية بهذا الاختيار أصبح ضمن 6 مراكز معترفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و53 مركزا عالميا، والتي تهدف إلى التعاون ومتابعة الأبحاث وكالدراسات العالمية وعقد الورش التعليمية وتبادل الخبرات، سعيا الى تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير أفضل سبل العلاج للمرضى.