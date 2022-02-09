عبدالكريم العبدالله



كشفت مصـادر صحيـــة لـ «الأنباء»، عن أن عدد من تلقوا التطعيم ضد «كوفيد-19» من الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة وصل حتى أمس إلى 2220 طفلا.

وبينت المصادر أن هذا العدد جاء بعد أن تلقى 1000 طفل أمس التطعيم ضد «كوفيد-19» في مركز الكويت للتطعيم، مشيرة إلى زيادة الإقبال من هذه الفئة العمرية على تلقي اللقاح.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس، عن تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 السابقة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 587102.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند، إنه تم تسجيل 5022 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 532926، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.7%.



وأوضح د.السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2513 حالة، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 51663، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 514.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 28840، ليصبح مجموع الفحوصات 7170908، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 13.8%.