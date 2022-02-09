حنان عبدالمعبود



لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، شكل وزير الصحة د. خالد السعيد لجنة لإنشاء المركز الوطني للتحكم بالأمراض والوقاية منها وإعداد الدراسات اللازمة بهذا الشأن.



ويستهدف إنشاء المركز حماية الصحة والسلامة العامة، والتعامل مع الأزمات، وتنفيذ استراتيجيات الوقاية من الأمراض والتعامل معها، وإجراء البحوث، وتقديم المعلومات الصحية التي تحمي البلاد من التهديدات الصحية الناتجة عن الأمراض، سواء الوبائية المعدية أو الأمراض المزمنة غير المعدية، وتعزيز سبل المراقبة بما يتيح بناء جميع قرارات الصحة من خلال أفضل البيانات العلمية.



وتبدأ اللجنة التي تضم نخبة من المختصين في مختلف المجالات ذات الصلة مباشرة أعمالها من تاريخ تشكيلها، على أن ترفع للوزير خطة متكاملة لإنشاء المركز، وما تنتهي إليه من دراسات وتوصيات.