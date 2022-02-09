حنان عبدالمعبود



في إطار اجتماعات وزارة الصحة ممثلة باللجنة الفرعية للصحة التابعة للجنة المشتركة الكويتية ـ البريطانية، والتي تتم بالتنسيق مـــع وزارة الخارجية، عقد الاجتماع رقم 18 لمجموعة التوجيه المشتركة بين المملكة المتحدة والكويت إلكترونيا.

وقد ترأس وفد وزارة الصحة الوكيل المساعد للشؤون الفنية د. عبدالرحمن المطيري وعضوية مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية د. رحاب الوطيان، ورئيس المكتب الصحي في بريطانيا د. عبدالعزيز الرشيد، بينما ترأس الجانب البريطاني المبعوث التجاري البريطاني البارونة موريس وحضور السفيرة البريطانية في الكويت وعدد من أعضاء السفارة، حيث تناول الاجتماع التعاون في بناء الرقمنة بأنظمة الرعاية الصحية وتدريب المهنيين الطبيين.



وقالت مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية د. رحاب الوطيان لـ «الأنباء»: إن الاجتماع شهد مناقشة العديد من البرامج المشتركة بين البلدين أبرزها تدريب الكوادر الوطنية استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة الصحة ممثلة في معهد «كيمز» مع «England health education» قبل عامين، حيث على أثره سافرت أول دفعة للتدريب عام 2021، والآن يبدأ التحضير لإرسال الدفعة الثانية من الأطباء في الكويت.



وأشارت إلى أن الاجتماع شهد أيضا التنسيق لهذا الأمر واستكمال التعاون في مجال التدريب، كما تمت مناقشة تدريب الهيئة التمريضية، حيث اقترح الوكيل المساعد للشئون الفنية د. عبدالرحمن المطيري خلال الاجتماع أن يكون هناك تدريب مكثف للهيئة التمريضية.