الساحة الفنية تسع الجميع للمنافسة بشرف

سماح جمال



صرح الكاتب عبدالله الرومي لـ «الأنباء» بأن مشـــاركته فــي الموســم الرمضاني المقبل ستكون بمسلسل (حضرة الموقف)، وعبر عن سعادته بمشاركة الفنانة هيفاء عادل معه والتي تعود بمسلسل معاصر بعد اربع سنوات من تقديم الأعمال التراثية. وأكد ان المنافسة في الموسم الرمضاني تسع الجميع للمنافسة بشرف، وفيما يلي التفاصيل:



كيف كان لقاؤك الأول مع الفنانة القديرة هيفاء عادل؟



٭ سعادتي لا توصف عندما اختارت الفنانة القديرة هيفاء عادل مسلسل (حضرة الموقف)، لتشارك به في الموسم الرمضاني من بين كل الأعمال التي عرضت عليها، ومنذ اجتماعنا الأول وجدت مساحة من التفاهم الكبير بيننا بعد اجتماعنا الأول، وتعتبر مشاركتها في بطولة هذا العمل هي عودتها مجددا للأعمال المعاصرة بعد تقديمها لأعمال تراثية لمدة اربع سنوات ماضية.



مسلسلك «حضرة الموقف» يجمعك أيضا بالفنانة القديرة مريم الصالح؟



٭ دورها محوري في العمل وتقدم شخصية ستكون مفاجأة للجمهور على جميع النواحي.



يجمعك مسلسل «حضرة الموقف» مجددا مع الفنانة هبة الدري بعد تعاونكما في (عافك الخاطر)؟



٭ أنا عاشق للفنانة هبة الدري وهي ممثلة رائعة وانسانة حقيقية في المواقف الصعبة وعشرة عمر، ودورها في المسلسل خرافي وقمت بتفصيله عليها. غالبا ما يجمعك توافق مع الفنانات الكبيرات أمثال الفنانة القديرة هيفاء عادل والفنانة القديرة أسمهان توفيق؟



٭ لا يوجد سر، ولو كان هناك سر فسيكون الورق وهذا ما اقنع على سبيل المثال الفنانين الكبار للعمل معي.



مسلسل «حضرة الموقف» يجمعك للمرة الأولى بالمخرج خالد جمال، ونخبة من النجوم؟



٭ المخرج خالد جمال انسان راق ومهتم بتفاصيل العمل الصغيرة والكبيرة، وأرى الحب في عيونه للمسلسل منذ اللحظة الأولى، والتعاون مع الفنانة عبير أحمد التي تقدم شخصية عملت وحرصت على تفاصيلها بكل حماس، والفنانة ليالي دهراب وهي انسانة راقية ومحافظة على شغفها في التصوير، وأيضا الفنان عبدالله التركماني فنان راق وانسان يحافظ على التفاصيل الشخصية بطريقة مبهرة.



مسلسل «حضرة الموقف» ينفذ اليوم بعد أربع سنوات من كتابته؟



٭ هذا المسلسل كنت حريصا عليه للغاية وان يكون تنفيذه يليق بالفكرة والمواضيع المطروحة في العمل، ولهذا تمهلت في تقديمه إلى ان وجدت الظروف مناسبة لتقديمه كما تخيلته، وعندما تحدثت مع شركة الإنتاج والمنتج أحمد البريكي قدموا لي كل التسهيلات التي ستساعد على ظهور العمل بأفضل صورة.



لم تكن لديك تحضيرات للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل؟



٭ «الله رتبها» ورغم أنني لم أرتب للمشاركة ولكن الظروف كانت مناسبة ومشاركة كل هذه الأسماء الكبيرة في العمل، فكان قرار المشاركة.



كيف ترى المنافسة فيه هذا الموسم الرمضاني؟



٭ الله يوفق الجميع والجميع يقدم أفضل ما لديه، وبالنهاية ساحة المنافسة تسع الجميع للمنافسة بشرف.