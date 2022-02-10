مفرح الشمري



بشكل رسمي، تم إطلاق شراكة إنتاجية لأعمال درامية تاريخية وخليجية، وذلك بين المنتج محمد العنزي وخليل التميمي، علما أن المخرج محمد العنزي قد أنتج عددا من الأعمال التاريخية وهي «خالد بن الوليد» الجزأين الأول والثاني، و«عنتر بن شداد» و«الحسن والحسين» و«أحمد بن حنبل» وأخيرا «فتح الأندلس»، أما خليل التميمي فقد أسس مجموعة قنوات فضائية مع الشركة الوطنية للإعلام وشركة دار الوطن للنشر، وشغل خليل التميمي منصب مدير عام قناة فنون الفضائية.



«الأنباء» تتمنى التوفيق والنجاح للعنزي والتميمي، وأن يعم الخير على هذه الشراكة الإنتاجية وعلى الساحة الفنية محليا وخليجيا وعربيا.