القاهرة - محمد صلاح



تراجعت الفنانة نجلاء بدر عن قرارها السابق بالانسحاب من موسم المسلسلات المصرية لرمضان المقبل خوفاً من انتشار متحور «أوميكرون»، وتعاقدت على بطولة مسلسل «بابلو» أمام الفنان حسن الرداد، ومن المنتظر أن يتم البدء بالتصوير هذا الأسبوع فور عودة الرداد من «موسم الرياض».



وتعود نجلاء في المسلسل لتقديم الأدوار الشعبية مرة أخرى، حيث تجسد شخصية فتاة شعبية تدعى «توحة»، تعيش مع أسرتها في حارة وتواجه العديد من المواقف، لتعيد للأذهان نجاحها في تجسيد دور الفتاة الشعبية في مسلسل «رمضان كريم» عام 2017.



مسلسل «بابلو» تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة: حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، سوسن بدر، صلاح عبدالله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر وضع جدول زمني للتصوير للحاق بالعرض في شهر رمضان.