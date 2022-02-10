بيروت - أحمد منصور



أكد عضو كتلة المستقبل النائب اللبناني نزيه نجم «أنه لن يترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مادام رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لن يترشح»، معتبرا أن «الحريري كان خط الدفاع الأول عن المسيحيين والطوائف الأخرى باتجاه التطرف في لبنان»، مشددا على «ان الحريري ضرورة للعمل السياسي، لأنه صمام الأمان».



وقال نجم في تصريح لـ «الأنباء»: «للأسف لقد أخذوا البلد الى مكان لا يمكننا ان نذهب معهم إليه، نحن لا يمكننا ان نقاتل الناس، وغير قادرين على تحمل هذه الأوضاع، لذلك فلنر ماذا سيفعل غيرنا؟».



وأضاف: نحن لا يمكننا ان نحدث أي تغيير إذا بقينا في العمل السياسي، على الرغم من كل محاولاتنا المستمرة. وكما قال الرئيس الحريري، نحن كنا نحاول تجنيب البلد تداعيات على الأرض، كانت يمكن ان تتسبب في حرب أهلية، فلم نتمكن من ان نحقق شيئا، مادام هناك فريق يحمل السلاح ويريد القتال خارج لبنان.



وتابع: نحن لا نستطيع ان نفعل شيئا أمام هذا الأمر، لذلك فضلنا الانسحاب.



وردا على سؤال من ان الشعب اللبناني يشعر بالفراغ وليس الطائفة السنية فقط، قال نجم: أكيد، لأن الحريري قائد ورئيس وزعيم سياسي للطائفة السنية، وهناك طوائف أخرى تكن له الاحترام، ويعتبرونه زعيما، فما جرى ليس سهلا على صعيد العمل السياسي، وهو يحدث للمرة الأولى في تاريخ العمل السياسي، ان زعيما سياسيا يعتزل العمل السياسي، ويطلب من الفريق الآخر متابعة العمل وحده. وتابع نجم: نحن لن نقفل بيوتنا، وسنبقى الى جانب أهلنا وشعبنا، وقرار الحريري جاء بعد قراءة طويلة للواقع اللبناني، وليس انطلاقا من ضغوط خارجية، فما من احد يؤثر على الحريري، وهو لم يستطع تحمل ما يجري، في ظل تفاقم الأزمات والأوضاع. ورأى نجم ان حزب الله وإيران هما السبب فيما وصلنا إليه في لبنان. وقال: لو ان حزب الله لم يذهب الى سورية والعراق واليمن، وبقي في لبنان، لكنا جميعا نحبه ونرفع رايته، فهو من قاتل إسرائيل.



وتوقع نجم ان تشارك الطائفة السنية في الانتخابات المقبلة بنسبة 10%.