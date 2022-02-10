بيروت ـ داود رمال



عقد الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين امس لقاءات مكثفة مع القيادات اللبنانية تمحورت حول الطروحات الإسرائيلية التي حملها بعدما زار تل ابيب الاسبوع الماضي، واكد مصدر رسمي لبناني لـ «الأنباء» ان «الاجواء ايجابية جدا، وهناك ارادة بالوصول إلى حل، ولبنان منفتح على دراسة الاقتراحات الجديدة».



وأوضح المصدر ان «في الطروحات الجديدة التي حملها هوكشتاين ما يؤشر إلى امكانية القبول بالخط المتعرج الذي يلغي أي شراكة في الحقول الغازية بين لبنان واسرائيل، لاسيما في حقل قانا الذي يريده لبنان كاملا وحقل كاريش الذي يصبح كاملا لاسرائيل، مع وجود طروحات تبقي على امكانية الاستثمار المشترك، بحيث تقوم شركة عملاقة بالاستثمار في الحقول المتنازع عليها ويتفق على توزيع العائدات».



والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هوكشتاين في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيّا والفريق المعاون للسفير هوكشتاين. وحضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والمستشاران رفيق شلالا واسامة خشاب.



وخلال الاجتماع، أطلع هوكشتاين الرئيس عون على نتائج الاتصالات التي اجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقا من إرادة الوصول إلى حلول لهذا الملف، وسيستمر التواصل مع الجانب الأميركي تحقيقا لهذه الغاية. وأكد عون للسفير هوكشتاين استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقا.



كما تم التداول مع السفير هوكشتاين في الدور الذي تقوم به بلاده للمساعدة في تذليل العقبات امام استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسورية.



وناقش هوكشتاين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاقتراحات الجديدة، كما بحث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع هوكشتاين في الاقتراحات الجديدة التي يحملها هوكشتاين، حيث أشار ميقاتي إلى أنه سيتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الموقف اللبناني.



وتناول قائد الجيش العماد جوزاف عون مع هوكشتاين، موضوع ترسيم الحدود البحرية، وأكد لهوكشتاين أن «المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن».



كما التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هوكشتاين بحضور شيّا وتناول البحث تطورات ترسيم الحدود البحرية.



وكان هوكشتاين التقى فور وصوله إلى بيروت أول من أمس وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعيدا من الاعلام بحضور السفيرة شيّا، وجرى عرض للتطورات التي شهدتها المرحلة التي جمدت خلالها المفاوضات منذ مايو الماضي وتفاصيل أخرى تتصل بالرسالة اللبنانية الأخيرة التي رفعها لبنان إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاجراءات الاسرائيلية الأخيرة في البلوك 72 الاسرائيلي المواجه للبلوك 9 اللبناني والتي أدت إلى تجميدها، كما لبى دعوة عشاء اقامها على شرفه الوزير السابق إلياس بوصعب.



وفي تغريدة لافتة للسفارة الاميركية في بيروت تؤشر إلى ايجابية محققة، قالت «حيث هناك إرادة هناك وسيلة، إن اتفاقا على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتد الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان. لقاء مثمر بين كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين وقائد الجيش جوزاف عون».