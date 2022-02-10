القاهرة - ناهد إمام



نفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المصري، الأخبار المنشورة بعدد من المواقع الإلكترونية بشأن كراسات شروط طرح الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات سكن مصر ودار مصر وJANNA، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة، والتي تم الإعلان عنها في 1 فبراير الجاري.



وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحسب بيان للوزارة، أن المعلومات الواردة في هذه المواقع الإلكترونية بشأن تسريب كراسات الشروط لهذا الطرح هي معلومات مغلوطة وكاذبة ولا تمت للواقع بصلة، مشيرة إلى أن كراسات الشروط الصحيحة لن يتم الإعلان عنها قبل يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، ويتم التعامل معها بسرية فائقة ضمانا لتحقيق التكافؤ بين كل المواطنين في الاطلاع على المعلومات الخاصة بها، ومنعا لحدوث أي تلاعب بها، أو بلبلة في المعلومات.



وأعربت عن أملها في عدم نشر أي معلومات غير صحيحة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون العودة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات الصحيحة، ومحاولة التأكد من مدى صحة ما يتم تداوله قبل نشره للجمهور وإحداث بلبلة في صفوف المواطنين، خاصة أن الصندوق يتواصل بصورة فعالة مع كل وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق للجمهور، حيث تم إجراء ما يزيد على 15 لقاء تلفزيونيا مع مختلف البرامج الحوارية المصرية خلال الفترة الأخيرة لشرح الطرح الجديد للمواطنين.