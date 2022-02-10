القاهرة ـ هالة عمران



التقى د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري امس الأول، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وخلال الاجتماع، استعراض وزير الزراعة جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا استمرار التنسيق مع المحافظين في هذا الصدد.



وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسؤولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذا القرار ساهم إلى حد كبير في خفض التعديات، نظرا لتحديد المسؤولية مباشرة في أعضاء هذه اللجان.



كما استعرض الوزير موقف المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.



وأضاف أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50 و60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل إلى 13.2 مليون طن على أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدي إلى زيادة السكر المنتج بنحو 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن على الأقل.



وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الانتهاء في الموعد المحدد، من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/ موسم، وجار تسليم الأرض المطلوبة لإقامة المحطة الثانية.



الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن انتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان ـ أنه قام بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة في الصيدليات تتسبب في وفاة متناولها خلال أيام.



وشددت على أن جميع الأدوية المتداولة في الأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال حملات التفتيش الصيدلي على كافة محافظات الجمهورية، والتي تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها في معامل الهيئة، والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة.