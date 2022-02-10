القاهرة - خديجة حمودة



التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق له.



تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الأميركية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.



فيما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين، معربا عن تطلع الولايات المتحدة الأميركية أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية في المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والأميركية.



حضر اللقاء الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري وعدد من قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأميركية وملحق الدفاع الأميركي بالقاهرة.