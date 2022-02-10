فقدت الكويت اليوم، رائد علم الفلك في الكويت والمنطقة العم صالح العجيري عن عمر يناهز ال 102 عام

ود.العجيري رحمه الله من مواليد عام 1920 ويعتبر أحد أعلام الكويت الثقافية والعلمية الذي أسس الاهتمام بعلم الفلك في الكويت وأنشأ مرصدا فلكيا صغيرا خاصا به واستورد قبة فلكية من الولايات المتحدة الأميركية في عام 1973.

اشتهر العجيري رحمه الله في الكويت والمنطقة بوضع التقاويم السنوية منذ عام 1944 حتى اليوم ونال أول شهادة دكتوراه فخرية من كلية العلوم بجامعة الكويت عام 1981.

قدم الكثير لعلم الفلك وجاب الارض شرقا وغربا بحثا عن كل جديد في هذا العلم وقدم الكثير من ابحاثه العلمية والكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات التي قدمها في المراكز العلمية المتخصصة والاندية العلمية

كما أنشأ رحمه الله (مركز علوم الفلك والأرصاد الجوية) في النادي العلمي الكويتي الذي افتتح رسميا في 15 أبريل 1986 برعاية وحضور ودعم من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد ـ طيب الله ثراه

نال العجيري رحمه الله العديد من الأوسمة والنياشين، حيث قامت كلية العلوم بجامعة الكويت عام 1981 بمنحه الدكتوراه الفخريةوتم تكريمه أكثر من مرة في النادي العلمي الكويتي، وكرم من قبل جمعية المعلمين الكويتية عام 1976، بالاضافة للعديد من التكريمات التي كان آخرها من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بجائزة الدولة التقديرية عام 2020

وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» إلى أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.