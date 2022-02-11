النمش: الكويت تأمل أن تعزز قرارات المجلس الاقتصادي من العمل العربي المشترك



القاهرة - هناء السيد



اختتمت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (109) على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، والتي عقدت في القاهرة، وترأس وفد الكويت فيها الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف في وزارة المالية طلال النمش.



وقال النمش إن المجلس استعرض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وتمت الموافقة عليها كقرارات وتضمنت في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (108) للمجلس ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة بين دورتي (108) و(109) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورتها العادية (31)، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (الجمهورية اللبنانية 2019/1/20) والتحضير للقمة في دورتها الخامسة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية 2023)، وبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، واتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.



وأشار النمش في تصريح لـ «لأنباء» إلى ترحيب الوزراء العرب بطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض «اكسبو الدولي - 2030» بمدينة الرياض، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختبر التشريعات، والتقرير الخاص بوضع المنظمات العربية المتخصصة، والاستثمار في الدول العربية، وتم اعتماد توصيات وتقارير المجالس الوزارية واللجان.



وأضاف ان الكويت تأمل أن تكون القرارات الصادرة من المجلس الاقتصادي قرارات تعزز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي والذي سيعرض على القمة العربية بدورتها العادية (31).



من جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن مصر تعلق آمالا كبيرة على أعمال اللجنة الوزارية في دورتها 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، من أجل الخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.



وأشارت نيفين جامع - في كلمتها أمام الاجتماع الذي ترأست مصر أعماله - إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فلايزال الطريق طويلا لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.



وأضافت: ان جدول الأعمال تضمن أيضا التحضير للقمة في دورتها الخامسة المقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في المنطقة العربية، واتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحي في الدول العربية، وتقارير المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.