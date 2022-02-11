قال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي العبدالله إن الكويت تولي اهتماما بالغا لقطاع الطيران المدني، إذ يشهد مطار الكويت الدولي حاليا مجموعة من المشاريع التطويرية وجملة من المشاريع المستقبلية لتحديث البنية التحتية.



وأكد الشيخ عبدالله العلي في تصريح صحافي خلال اجتماعه مع وفد من شركة الخطوط الجوية الكويتية على دعم الإدارة للناقلات الوطنية في خطط تشغيلها خلال المرحلة المقبلة.



واطلع خلال الاجتماع على خطة (الخطوط الكويتية) للسنوات الـ 3 المقبلة في إطار حرص الإدارة على الاطلاع على خطط شركات الطيران الوطنية.



من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة (الخطوط الكويتية) الكابتن علي الدخان في تصريح مماثل عن شكره وامتنانه لدور الإدارة العامة للطيران المدني الداعم للناقل الوطني.



وأعرب الدخان عن أمله في تقديم المزيد من الدعم للشركة التي تتحمل مسؤولية وطنية كبرى في تعزيز الاقتصاد الوطني خلال مسيرتها التي تتجاوز 67 عاما.



وقدم الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي عرضا مرئيا يتضمن خطة (الخطوط الكويتية) المقبلة والتطورات المتوقعة في عدد الأسطول والوجهات الجديدة والتغييرات المقبلة في مجالات التسويق وشبكة التشغيل والخدمات الأرضية الصيانة والتموين وخدمات المسافرين.