عاطف رمضان



قالت وزارة التجارة والصناعة انه سيتم صرف تموين الصفوف الأمامية لـ«الصحة» و«الداخلية» من يوم الأحد 6 مارس 2022.



وأضافت «التجارة» انه سيتم الصرف للمواطنين والمقيمين العاملين في وزارتي الصحة والداخلية، مشيرة إلى أن الصرف للمستحقين طبقا للبيانات المرسلة من وزارتي الصحة والداخلية.



وأضافت الوزارة أن صرف المواد التموينية الأساسية سيكون طبقا للكميات المعيارية المعمول بها في نظام التموين الحالي: (أرز- سكر- عدس- حليب بودر- زيت نباتي- معجون الطماطم- دجاج).



ولفتت إلى انه سيستمر الصرف لمدة 6 أشهر حسب قرار مجلس الوزراء وانه تم تخصيص بعض القاعات بالتعاون مع وزارة الشؤون لتسلم المقيمين ومن ليس لديه بطاقة تموينية حسب الجدول المرفق التالي:



٭ في الجهراء: صالة عبدالله المبارك الصباح، لمناطق «حولى - الجهراء - خيطان - الجابرية - القصر- سعد العبدالله - الصليبيخات- الدوحة السكنية- تيماء - العيون - غرناطة - مدينة جابر الأحمد- الواحة - النسيم - القيروان - شمال غرب الصليبيخات - النعيم- النهضة».



٭ منطقة السالمية: صالة الشيخ ناصر سعود الصباح، لمناطق «السالمية - سلوى - الشرق - بنيد القار - الرميثية - الفيحاء - مبارك العبدالله - ضاحية عبدالله السالم - السلام - السرة - المنصورية - الشامية - الشعب - الدعية - القبلة- الزهراء - القادسية - الدسمة - مشرف - أنجفة - الري - البدع - دسمان - المرقاب».



٭ منطقة الصباحية: صالة رجا الحباج لمناطق «الصباحية - المنقف - المهبولة - أبوحليفة - الفنطاس - الفحيحيل - هدية. صباح السالم- الرقة- الظهر الوفرة السكنية - بيان - فهد الأحمد - العقيلة - العدان - مبارك الكبير - علي صباح السالم - القصور - القرين- جنوب وشمال ووسط الأحمدي - ابوالحصانية - مزارع الوفرة - صباح الأحمد - جابر العلى».



٭ منطقة العميرية: صالة جمعية العمرية التعاونية لمناطق «جليب الشيوخ - العمرية - الرابية - الشهداء - حطين - الصديق - الروضة - اليرموك- كيفان - النزهة - الخالدية - العديلية - قرطبة».



٭ منطقة الفردوس: صالة الفردوس لمناطق «الفردوس - العارضية - الشويخ - الرحاب - غرب عبدالله المبارك - الرقعي - الشويخ الصحية - الأندلس - الفروانية - الصليبية السكنية - صباح الناصر - اشبيلية - عبدالله المبارك - الخيران السكنية - الشويخ الصناعية».