ابن الزنا لا يرث



طالبة اخطأت مع زميلها في الجامعة وحملت سفاحاً ثم بعد حملها تزوجها زميلها شرعاً.. فهل الابن يحرم من الميراث لأنه ابن زنا؟



٭ ابن الزنا لا ينسب إلى من زنا بأمه حتى لو كتب الابن باسمه، فهذا الابن لا يرث أحدا منهما إجماعا.

ولكن عند الحكومة رسميا يرث ولكن في الشرع لا يجوز أبدا ان يرث الابن أو الأم.



تحية المسجد الحرام



هل صحيح أنه ليس للمسجد الحرام تحية المسجد وهي صلاة ركعتين؟



٭ المسجد الحرام كغيره من المساجد إذا دخله المسلم فإنه يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، أما من دخل المسجد الحرام محرما بحج أو عمرة فإنه يبدأ بالطواف لأن الطواف تحية المسجد في حقه. والله أعلم.



السنّة الراتبة



هل تجزئ السنة الراتبة عن تحية المسجد؟



٭ نعم إذا دخل المسجد وصلى راتبة الفجر مثلا فتكفيه عن ركعتي تحية المسجد، وكذا لو دخل وهم يصلون الفريضة من باب أولى ولا ينبغي للمسلم أن يترك تحية المسجد حتى ولو كان الخطيب يخطب الجمعة ولكن يخففها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.



أيهما أولى



ما الأولى طاعة الزوج أم الوالدين؟



٭ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين إذا تعارضا ما لم يكن في طاعة الزوج معصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها» ولكن ينبغي للزوج في مثل هذه الاحوال وفي أمر مباح ان يستعمل الحكمة حتى لا تكون وحشة وفجوة بينه وبين والدي زوجته وكذلك الزوجة..