افتقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعا له ثم وجدها في يد يهودي يبيعها في السوق.



فقال له علي: يا يهودي هذه الدرع درعي لم ابع ولم اهب.



فقال اليهودي: درعي وفي يدي!!



فقال علي: نذهب الى القاضي.



فتقدما الى شريح القاضي.



وقال علي: ان هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي لم ابع ولم اهب، فقال شريح القاضي: ما تقول يا يهودي؟



فقال: الدرع درعي وفي يدي.



فقال القاضي شريح لعلي لابد لك من بينة؟



قال علي نعم قنبر والحسن يشهدان ان الدرع درعي.



قال القاضي: شهادة الابن لا تجوز للأب.



فقال علي: رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».



فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه قضى عليه. أشهد أن هذا الحق.



أشــهد أن لا إله إلا الله وأن محــــمدا رسول الله. وأن الــــدرع درعك كنت راكــــبا على جملك فوقعت منك ليلا فأخذتها.