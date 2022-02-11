قال الله عز وجل: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون).



نزول هذه الآيات ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود، رضي الله عنهما، قال: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين».

وقال ابن عباس، رضي الله عنهما: «إن الله استبطأ المؤمنين، فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن». وقيل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة، ورُوي أن المِزاح والضحك كثُر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة، فنزلت الآية.