بيروت ـ عامر زين الدين



كشف عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور عن «سيناريو مسموم يجري اعداده للتآمر على الانتخابات واصوات المغتربين الذين يخيفونهم لاسيما في دائرة الشمال». وقال في بيان: «محاولة تأجيل الانتخابات او الغائها على وشك الانطلاق ومسارها سيأتي على شكل اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لالغاء تصويت المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، اقرار القانون بعد تبنيه من نواب الممانعة وحلفائهم، اقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة للبنانيين في الخارج نظريا ونفاقا للاختيار اذا ما كانوا سيصوتون لنواب القارات ام لنواب الداخل وبالتالي اعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات او الغاءها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من عبء اصوات اللبنانيين في الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال».