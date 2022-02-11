دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي «جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الى التعاون مع هذه الحكومة في مهمتها الواضحة، كي لا أقول الصعبة، وهي وقف الانهيار والعمل لإنجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار، وتشرف على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، باعتبارها استحقاقا دستوريا أساسيا وفرصة للتغيير الذي يأمله اللبنانيون».



وشدد على «اننا نأمل في الفترة القليلة المقبلة ان نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وهذه الخطوة من شأنها بإذن الله ان تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره». وأكد «ان الإصلاحات ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد الدولي بل هي ضرورية لمصلحة لبنان وستكون موجعة لسوء الحظ ولكننا مضطرون ان نمر بها للوصول الى الضوء والخروج من النفق».



موقف الرئيس ميقاتي جاء في خلال رعايته امس إعادة افتتاح المكتبة الوطنية في الصنائع بعد الانتهاء من أعمال ترميم البناء الذي تضرر اثر انفجار مرفأ بيروت عدا الأضرار التي لحقت بالمعدات والأجهزة داخل المقر، وذلك بتمويل مشترك من دولة قطر ومؤسسة «اليف» الدولية التي تعنى بالحفاظ على التراث في مناطق النزاعات في العالم.