بيروت ـ أحمد عز الدين



اتفقت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري، على عقد جلسة تشريعية يومي 21 و22 فبراير الجاري، لدرس جدول اعمال يتضمن مشاريع اصلاحية مهمة.



هيئة مكتب المجلس اجتمعت في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور نائب الرئيس ايلي الفرزلي، والنواب اعضاء الهيئة سمير الجسر والان عون، وهادي ابو الحسن، وميشال موسى، وامين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.



بعد الاجتماع قال الفرزلي: هيئة مكتب المجلس درست اقتراحات مشاريع القوانين التي تم انجازها في اللجان، والاقتراحات المعجلة المكررة المطروحة، واتخذ القرار بتحديد موعد جلسة للهيئة العامة في 21 و22 الشهر الحالي، قبل الظهر وبعده ليصار الى اقرار المشاريع المطروحة.



واضاف الفرزلي: مع العلم ان هذه الجلسة على جدول اعمالها قوانين، من اهم القوانين التي طرحت في تاريخ الجمهورية بالنسبة للاصلاحات، وفي مقدمها، قانون المنافسة (الغاء الوكالات الحصرية)، قانون استقلال السلطة القضائية، وبعض القوانين التي تعني بالاصلاح.



واشار الفرزلي الى وجود 12 مشروع واقتراح مقر في اللجان، اضافة الى اقتراحات معجلة تشترط الموافقة على صفة العجلة لاقرارها.



ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يومي 21 و22 فبراير الجاري، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.



من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري النائب فريد الخازن وعرض معه التطورات وشؤونا انتخابية.