دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين الى تجنب تحميل تطبيقات يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان هناك مخاطر جمة لتحميل هذه البرامج، حيث تحوي على برمجيات خبيثة وتعرض الهواتف النقالة الذكية وأجهزة الحاسوب الى بطء وتستطيع هذه البرامج اختراق معلومات الشخص وبياناته الشخصية والملفات على الجهاز وتحول دون عمل إجراء تحديثات على تطبيقات معتمدة، واصفا ما تسبب في تلف تلك الأجهزة.



وقالت الوزارة في بيان لها:‏ مع كثرة تواجد البرامج المقرصنة في وقتنا الحالي ومن أجل حماية الأفراد والمؤسسات من تداولها واستعمالها تسعى إدارة الأمن السيبراني لمكافحة تلك التطبيقات المملوءة بالبرمجيات الخبيثة عن طريق التوعية بمدى حجم خطورتها وأضرارها على الأجهزة وبيانات الناس.