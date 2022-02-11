شنت الإدارة العامة للمرور بمشاركة قيادات أمنية رفيعة وعدة جهات حكومية أخرى، مفتشون من بلدية الكويت ووزارة التجارة والقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء حملة على غير الملتزمين بقانون المرور، وأسفرت الحملة التي أقيمت في عدة مناطق عن تحرير 1203 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط خلال الحملة 11 حدثا لقيادة مركبات ذويهم دون رخص سوق، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأحداث، كما جرى تحرير مخالفات متنوعة أخرى كمركبات لوافدين يعملون على توصيل الطلبات وتم ضبط 12 مركبة مطلوبة مركبة أخرى وضع قائدها عليها لوحة مزورة «لوحة تخص مركبة أخرى»، وجرى رفع 32 مركبة مهملة ووضع 400 ملصق بالإزالة وفصل التيار عن 51 ورشة من قبل مفتشي وزارة الكهرباء وتسجيل 63 محضرا لورش تقوم بتصليح المركبات بدون إذن، وذلك من قبل تفتيش وزارة التجارة.