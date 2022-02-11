حادثان آخران أوديا بحياة مواطنيْن و«بدون» وسوري



سعود عبدالعزيز



شيعت وزارة الداخلية امس العقيد محمد مبارك الهاجري من مرتبات قطاع أمن المنافذ بمقبرة صبحان والذي وافته المنية اثر حادث اليم.



وتقدم جموع المشيعين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء انور البرجس وقيادات المؤسسة الامنية وعدد من الافراد من منتسبي الوزارة، وقدم التعازي الى اسرة الفقيد، سائلا العلي القدير ان يرحمه بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت المؤسسة الامنية عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، داعية الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



من جهته اخرى، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن مستهترا اصطدم بدورية ومركبة أخرى على طريق الوفرة أثناء محاولة توقيفه بعد تجاوزه السرعة المقررة ما نتج عنه وفاة مواطن يعمل عقيدا في وزارة الداخلية.



وأكدت أنه سيتم توضيح ملابسات الحادث بعد الانتهاء من التحقيق وتقرير الخبير الفني.



فيما ذكر مصدر أن التحقيقات تتعلق بملابسات مطاردة المركبة المسرعة خاصة ان هناك تعلميات بالاكتفاء برقم لوحة المركبات المخالفة وتتبعها من قبل الجهات المختصة بديلا عن المطاردات وما يمكن ان تتسبب فيه.



وعلى صعيد ذي صلة، نعى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور ووكيل وزارة الداخلية اللواء أنور البرجس وجميع منتسبي الوزارة، العقيد محمد مبارك الهاجري من مرتبات الإدارة العامة للموانئ.



من جهة أخرى، توفي مواطن و«بدون» وسوري في تصادم بالصليبية.



وبحسب مصدر أمني لـ «الأنباء» فقد ورد بلاغ عن وقوع حادث تصادم وإصابة على الدائري السادس مقابل مخازن الصليبية باتجاه الجهراء، وأسفر الحادث عن وفاة سوري «ج س» من مواليد 2003 وشخص من غير محددي الجنسية يدعى «ع ا» من مواليد 1996 ومواطن يدعى «ع ف» من مواليد 1999.



وفي حادث ثالث، أعلنت قوة الإطفاء العام عن وقوع حادث تصادم مساء امس الأول على طريق الأرتال بين مركبة صالون وميني باص، وقد هرعت الى موقع الحادث فرقة إطفاء من مركز الجهراء الحرفية، وأسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة مرافقه، وتعرض سائق الباص ومرافقه أيضا لإصابات متفرقة.