عبدالعزيز الفضلي



طلبت وزارة التربية من الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتمديد عقد أعمال المراسلة بديوان عام الوزارة والمواقع التابعة لها.



وقال وكيل القطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار، في كتابه للجهاز والذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه بالإشارة الى الكتاب المؤرخ في 28 ابريل 2021 بخصوص الموافقة على التمديد الرابع لعقد اعمال المراسلة من تاريخ 16 سبتمبر 2021 حتى 15 مارس 2022، يرجى التكرم بالموافقة على التمديد الخامس من تاريخ 16 مارس 2022 ولمدة 6 أشهر بقيمة إجمالية قدرها مائتان وستة آلاف وأربعمائة دينار بذات الشروط والأسعار المتعاقد عليها، وذلك حسب كتاب الجهة الطالبة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري المؤرخ في 4 يناير 2022.