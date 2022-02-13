علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، قرارا وزاريا في شأن الأسماء التجارية، قضى فيه بأن الاسم التجاري يسقط بعد انقضاء 5 سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين.



ووفقا للقرار الذي حمل رقم 7 لسنة 2022، فقد قضى بإلغاء القرار رقم 190 لسنة 2018، ليأتي نص القرار الجديد محددا أنه يجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام تكتب بصيغة حروف، كما أجاز أن يكتب الاسم باللغة العربية مطابقا باللفظ للاسم باللغة الانجليزية، وكذلك أن يتكرر الاسم التجاري حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.