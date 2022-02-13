شريف حمدي



تدخل اليوم المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2022، والتي أعلنت عنها البورصة الكويتية وفقا لأحكام قواعدها منتصف يناير الماضي حيز التنفيذ، وذلك بانضمام شركة طيران الجزيرة إلى قائمة السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات الكويتية التي تتمتع بالسيولة العالية والقيمة السوقية الكبيرة.



وبتفعيل ترقية شركة طيران الجزيرة بنقلها من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، يصبح بذلك عدد شركات السوق الأول 26 شركة بدلا من 25 بالعام الماضي، وبقيمة سوقية 33.5 مليار دينار، تشكل 76% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت البالغة 43.9 مليار دينار وفقا لآخر إقفال.



ووضعت «البورصة» خلال مراجعتها 9 شركات تحت المراقبة كونها شركات قابلة للترقية إلى السوق الأول خلال مراجعة العام المقبل، حال انطباق معايير السوق عليها، كما لم تنقل أي من الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، ومنحتها فترة عام لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول.



وبارتفاع عدد شركات السوق الأول في البورصة إلى 26 شركة بعد المراجعة الأخيرة، انخفض عدد شركات السوق الرئيسي إلى 141 شركة.



يذكر ان من أهم متطلبات التأهيل للسوق الأول، أن تكون الشركة مدرجة في البورصة لمدة عامين على الأقل، وان تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل، وذلك لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.