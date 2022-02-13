علاء مجيد



ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر يناير الماضي ليصل الى مستوى 12.21 مليار دينار، بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 1.8% وقدره 216 مليون دينار خلال الشهر، مقارنة بـ 11.99 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي، علما ان الاحتياطي النقدي وصل الى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر من العام الماضي عندما وصل الى 13.88 مليار دينار.



ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.437 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.214 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 191.39 مليون دينار.



وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



وبلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في يناير الماضي نحو 2.04 مليار دينار بانخفاض قدره 32 مليون دينار وبنسبة 1.5% عن شهر ديسمبر الماضي البالغ 2.07 مليار دينار، مقسمة الى 2.01 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 30.78 مليون دينار.



تراجعت أوراق النقد فئة الـ 20 دينارا خلال شهر يناير لتصل الى 1.2 مليار دينار مقارنة بـ 1.21 مليار دينار في ديسمبر الماضي.



كما تراجعت قيمة فئة الـ 10 دنانير بمقدار 17.27 مليون دينار، حيث وصلت في نهاية يناير إلى 637.40 مليون دينار مقارنة بـ 654.67 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

وتراجعت ايضا فئة الـ 5 دنانير بقيمة 3.47 ملايين دينار، حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 94.24 مليون دينار في مقارنة بـ 97.71 مليون دينار في ديسمبر الماضي.



وانخفضت فئة الواحد دينار بقيمة 750 ألف دينار، حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 46.79 مليون دينار مقارنة بـ 47.54 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

بينما ارتفعت فئة النصف دينار بقيمة 90 ألف دينار، حيث بلغت 12.73 مليون دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 12.64 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

وأخيرا ارتفعت فئة الربع دينار بقيمة 3 آلاف دينار، حيث بلغت بنهاية يناير الماضي 10.749 ملايين دينار مقارنة بـ 10.746 ملايين دينار في ديسمبر الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فحافظت خلال شهر يناير على مستويات شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت في شهر يناير 30.79 مليون دينار وهو نفس مستوى شهر ديسمبر الماضي، حيث حافظت فئة الـ 100 خلال يناير على مستوى شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 13.899 مليون دينار. وكذلك حافظت فئة الـ 50 فلسا بنهاية شهر يناير على مستويات شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 9.733 ملايين دينار، بينما ارتفعت بنسبة قليلة فئة الـ 20 فلسا بنهاية شهر يناير لتصل الى 4.037 ملايين دينار مقارنة بـ 4.036 ملايين دينار بنهاية ديسمبر الماضي.