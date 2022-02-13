مفرح الشمري



أدخل أول من أمس الفنان الخلوق جاسم عباس العناية المركزة في المستشفى الأميري بعد ارتفاع السكر في الدم الذي أدى إلى فقدانه الوعي بشكل كبير وهو لايزال في العناية المركزة، حيث يتابع أطباء المستشفى المشرفون على حالته تطور حالته الصحية.



«الأنباء» تتمنى الشفاء التام للفنان الخلوق جاسم عباس وان يلبسه الله ثوب الصحة والعافية؛ لأنه من الفنانين الملتزمين بتقديم أعمال هادفة، سواء في مسرح الطفل أو التلفزيون، وذلك منذ دخوله للوسط الفني في الثمانينيات حتى يومنا هذا.



ما تشوف شر يا جاسم والله يقومك بالسلامة.