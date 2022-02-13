مفرح الشمري [email protected]



وسط جمهور غفير من الأسر والنساء المطعمين وضمن فعاليات مهرجان Road Rush لسباق السيارات ووفقا للاشتراطات الصحية، أقيمت أول حفلة غنائية جماهيرية يوم الجمعة على أرض الكويت أحياها كل من فرقة ميامي الكويتية وشمة الإماراتية وبدر الشعيبي ومغني الراب دافي، وذلك في «مدينة الكويت للرياضة المحركات» الواقعة جنوب مدينة الكويت في طريق عريفجان 40 على امتداد طريق الملك فهد، وذلك بحضور مدير أمن مدينة الكويت لرياضة المحركات العميد متقاعد عبدالرحمن الشراح ونائبه مسفر العتيبي اللذين ذللا كل المصاعب والمعوقات التي وجدت ليكون الحفل منظما بالشكل المطلوب كونه أول حفل غنائي يقام على أرض الكويت منذ انتشار جائحة كورونا.



«شنو الكلام هذا»



انطلق الحفل بمجموعة من المقطوعات الموسيقية الجميلة التي قدمها للجمهور الغفير «دي جي شريد» والتي نالت استحسان الحضور، ليدخل بعدها مغني الراب دافي ويغني بأسلوبه المتعارف عليه عدة أغان ألهبت حماس الحضور، منها أغنية «سمبوسة»، وأغنية «شنو الكلام هذا» و«أديوس» و«علي عالمزيكا» و«لا يوقف» ليغني بعدها دويتو مع الفنان محمد الحملي الذي كان من بين الحضور أغنية «زومبي» التي نالت نصيبها من التصفيق، ليختتم مغني الراب دافي وصلته الغنائية بأغنية «شوفها».



وبعد توقف قصير، اعتلت المطربة الإماراتية شمة حمدان بمصاحبة فرقة الايقاعي عمار الشمري فأهدت الكويت وأهلها اغنية «وطني حبيبي» التي شاركها الحضور بترديد كلماتها الجميلة، لتغني بعدها أغنية «أجر وعافية» و«يتامى» وكذلك أغاني «معجبة» و«عاندت فيك» و«ما راح أرد» و«حبيبي مو رومانسي» لتغني بعدها اغنية للمطرب عبدالمجيد عبدالله «يا بعدهم كلهم»، لتختتم وصلتها بأغنية «يا دار» الوطنية وسط حماس كبير من الجمهور الغفير.



«برافو عليك»



وبعد استراحة قصيرة، اعتلى المطرب بدر الشعيبي بمصاحبة فرقة «أرت قروب» بقيادة المايسترو محمد الربيعان، ليغني «‎وتجي انت» التي ألهبت حماس الحضور الذي استغله الشعيبي فغنى «ترى زهقة» و«بالعربي» و«متعبة كل الناس» و«شكاكة» و«إلى العشاق» و«برافو عليك» و«تايب» ليختتم وصلته بأغنية «محسومة».



وكان ختام الحفل الغنائي بدخول فرقة ميامي الكويتية التي استطاعت بخبرتها ان تروي ظمأ الجمهور الكويتي للحفلات الغنائية منذ انتشار جائحة كورونا، فغنت لهم اغاني الفرقة القديمة والجديدة وسط حماس كبير من الجمهور الغفير، ومن هذه الأغاني «فيكم طرب» و«صبوحة» و«شلون أنساك» و«بستانس» و«الليلة» و«غرامك شي عجيب» و«شيلوها شيلة» ليختتموا وصلتهم الغنائية بأغنية «يا حلوكم».



يذكر ان مشرف عام الحفل صالح العبدالسلام مدير فرقة ميامي ورئيس اللجنة الاعلامية الزميل علاء محمود قاما بجهود حثيثة في استقبال الجمهور والإعلاميين، كما ان الجهود التي بذلها موظفو وزارة الاعلام وتحديدا ادارة المصنفات الفنية بقيادة ناصر بدر القطان يستحقون عليها الشكر والثناء.

«الإعلام»: إجراءات قانونية بحق المنظمين

اتخذت وزارة الإعلام الإجراءات القانونية بحق الشركة المنظمة للاحتفال الذي أقيم يوم أمس الأول في حلبة السباق، بسبب عدم التزام المنظمين باشتراطات التصريح الممنوح لهم. وأكدت المتحدث باسم وزارة الإعلام أنوار مراد أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون والاشتراطات الخاصة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، مشيرة إلى أن مخالفة أي شرط من هذه الاشتراطات يعرضها للمساءلة القانونية، وقالت إن فرق التفتيش التابعة لوزارة الإعلام كانت متواجدة، ولاحظت أن الشركة المنظمة لاحتفالية حلبة السباق خرجت عن ضوابط واشتراطات التصريح ولم تلتزم بالوقت المحدد للحفلة، وأن الحفلة استمرت لوقت متأخر من الليل، وتم توجيه المنظمين من قبل فرق التفتيش لإنهاء الحفلة ولم تتم الاستجابة، مما دعا رجال وزارة الداخلية للتدخل لوقف الحفلة.





شكراً.. وزارة الداخلية

منتسبو وزارة الداخلية في مكان الحفل

الجهود التي بذلها منتسبو وزارة الداخلية وأيضا الادارة العامة للمباحث للمحافظة على الأمن في الحفل كان لها الاثر الكبير في نفوس الجمهور الغفير الذي حضر الحفل الغنائي، فألف شكر لهم وعساهم عالقوة.