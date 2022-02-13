القاهرة ـ خلود أبوالمجد



استأنف أبطال فيلم «التاريخ السري لكوثر» التصوير بعد فترة طويلة من التوقف، وهو من بطولة ليلى علوي وزينة وأحمد حاتم وفراس سعيد ومحسن محي الدين وعبدالرحيم حسن، والفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين.



وتحدثت زينة عن دورها في الفيلم بقولها «فخورة بمشاركتي في فيلم التاريخ السري لكوثر، والذي أقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة عن كل ما قدمته من قبل، وأعتبره دور عمري، وأتمنى أن يحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه، لأنه يتناول أحداثا مهمة ويكشف العديد من الكواليس التي تحتاج للتوثيق».



وأضافت: «أحرص بين الحين والآخر على تقديم شخصيات غير معتادة في السينما حتى لا أكرر نفسي، وأقدم دور مفاجأة في مسلسل 420 دقيقة المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة».