جدد الأهالي في الجولان السوري المحتل رفضهم القاطع مخطط الاحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية على آلاف الدونمات من أراضيهم، مطالبين المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بوقف هذا المخطط الاستيطاني الرامي لتهجيرهم والذي يشكل انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية. وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، يعتبر مخطط التوربينات الهوائية واحدا من أخطر المخططات الاستعمارية التهويدية التي تستهدف الجولان السوري المحتل حيث يتضمن الاستيلاء على نحو ستة آلاف دونم على ثلاث مراحل: الأولى استولى الاحتلال فيها على مساحات من أراضي القرى المهجرة (عيون الحجل والمنصورة والثلجيات) وأقام 42 توربينا عليها بارتفاع 120 مترا فيما تستهدف المرحلة الثانية أراضي قرى مجدل شمس ومسعدة وعين قنية وبقعاثا والثالثة منطقة تل الفرس.



وبحسب «سانا» شدد عميد الأسرى السوريين المحررين صدقي المقت على أن المخطط الاستعماري للاحتلال وتنفيذه المرحلة الأولى منه على أراضي القرى المهجرة انتهاك لجميع القوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد أن جميع إجراءات الاحتلال في الجولان لاغية وباطلة ولا أثر قانونيا لها، لافتا إلى أنه رغم استيلاء الاحتلال على أراضي هذه القرى إلا أن أبناءها ما زالوا يحتفظون بمفاتيح منازلهم وكل الأوراق التي تثبت ملكيتهم لها، مؤكدين حقهم بالعودة إلى مسقط الرأس والأرض التي هجروا منها.



وأكد المقت أن الاحتلال ينفذ مخطط التوربينات أمام أعين قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان (أندوف) والمجتمع الدولي الأصم والأبكم تجاه جرائم الاحتلال بحق أهالي الجولان السوري المحتل والمتجاهل لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناتهم والمتخاذل عن اتخاذ أي خطوة لوقف ممارسات الاحتلال التي تستهدف الأرض والبشر.



من جهته، قال الأسير المحرر فؤاد الشاعر عضو لجنة مناهضة مخطط التوربينات إن «الاحتلال الإسرائيلي وبعدما فشلت جميع محاولاته خلال الـ 55 عاما الماضية في اقتلاعنا من أرضنا يحاول اليوم من خلال مخطط التوربينات تهجيرنا من منازلنا في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية بشكل قسري ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف مخططات الاحتلال».



من جانبه، بين ابن الجولان نزيه إبراهيم أن المرحلة الثانية لمخطط التوربينات تتضمن الاستيلاء على 4500 دونم من أراضي مسعدة ومجدل شمس وبقعاثا وعين قنية وهي أراض غنية ببساتين الكرز والتفاح التي رواها أهلها خلال عقود طويلة بعرقهم، مؤكدا أن الجولان المحتل أرض عربية سورية وأن أبناءه متمسكون بانتمائهم لوطنهم وبهويتهم العربية السورية وسيواصلون المقاومة والنضال في وجه الاحتلال لإفشال جميع مخططاته التهويدية وإجباره على إلغاء مخطط التوربينات مهما بلغت التضحيات.