أعلن الجيش الأردني عن إحباط محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية.



وقالت قيادة الجيش في بيان إن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.



وأضافت أن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص والآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الآليات داخل منطقة الحرام، حيث تم تحريك فرق مختصة تعاملت مع الآليات وسحبها إلى داخل الأراضي الأردنية، وأجريت عمليات البحث والتفتيش ضمن المواقع كافة، وتم تفريغ حمولة الآليات من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وشددت على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.



وكان الجيش الأردني أعلن في السابع والعشرين من الشهر الماضي عن مقتل 27 مهربا، وإصابة آخرين في عملية إحباط نوعية لتهريب المخدرات على الحدود الأردنية مع سورية.



وكانت القوات الأردنية أحبطت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.