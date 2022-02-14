قال النائب د.عبدالله الطريجي إنه وجه سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، حول إذا ما تم تحويل الملكية الخاصة بزوجة المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان إلى أشخاص أو إلى شركات.

وأضاف الطريجي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك أحكاما قضائية على الرجعان وزوجته بالتحفظ على جميع أملاكه ومن ضمنها مزارع مسجلة باسمه وباسم زوجته التي لها حصة بالإضافة إلى أفراد أسرتها.



وبين أن الإجابة عن سؤاله وصلت إليه واضحة وصريحة من وزير الأشغال بأنه تم تحويل الملكية الخاصة بزوجة الرجعان والمحكوم عليها بمصادرة أملاكها.



وأشار إلى أن النيابة العامة عند صدور الحكم على فهد الرجعان تم التعميم على جميع مؤسسات الدولة بأن يتم التحفظ على جميع أملاكه وعدم التصرف فيها، لكن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية خالفت القوانين والإجراءات وقامت بتحويل المزرعة إلى أسماء آخرين.



وأكد أن جواب الوزير يؤكد أن تلك الإجراءات غير قانونية وأن من قام بها هو مدير عام هيئة الزراعة السابق من دون الرجوع إلى الإجراءات المتبعة في الهيئة والخاصة بلجنة القسائم الزراعية واللجان المختصة وقام بتحويل الملكية إلى إحدى الشركات.



ولفت إلى أن الإدارة القانونية في هيئة الزراعة كان لها تحفظ على إجراء المدير العام للهيئة. وتساءل الطريجي حول الإجراءات التي سيتخذها وزير الأشغال حيال هذا العبث والفساد الموجود في هيئة الزراعة، مؤكدا أن هذا تزوير وعبث ارتكب من قبل مسؤولين في الهيئة.



وأكد أنه في انتظار إجراءات الوزير في هذا الشأن، مضيفا بالقول: «إذا لم تقم باتخاذ أي إجراء خلال الأسبوعين المقبلين ضد المدير العام السابق للهيئة أو من قام باتخاذ هذه الإجراءات، فسوف تتحمل المسؤولية السياسية».