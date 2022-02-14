وجّه النائب مرزوق الخليفة سؤالين إلى كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، نص على ما يلي:



يسهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في رأسمال المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما المؤسسات التنموية العربية التي يسهم بها الصندوق؟ مع بيان قيمة المساهمة لكل مؤسسة على حدة، وما العائد على هذه المساهمة.



2 ـ ما المؤسسات التنموية الدولية غير العربية التي يسهم بها الصندوق؟ مع بيان قيمة المساهمة لكل مؤسسة على حدة، وما العائد على هذه المساهمة.



3 ـ بيان عضوية الكويت في المؤسسات التنموية المالية، وقيمة الاشتراك، مع بيان الالتزام المالي لكل مؤسسة، وقيمة المبالغ التي يدفعها الصندوق كاشتراكات للكويت في هذه الجهات.



كما وجّه الخليفة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى جاء كالتالي:



تعد منطقتا تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء من المناطق المأهولة بالسكان ونظرا لمرور أكثر من أربعين عاما على إنشاء هاتين المنطقتين مما أصبحت عليه الشوارع الداخلية والخارجية غير صالحة للاستعمال وتكثر بها الحفر والتي أصبحت مجمعا للمياه خصوصا أثناء نزول الأمطار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل رصدت الوزارة ميزانية لصيانة هذه الشوارع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى يتم العمل بها؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم رصد ميزانية لصيانة هذه الشوارع؟