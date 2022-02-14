وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل طبقا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية، وذلك لمناقشة تعديل القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وفقا لطلب مقدم من 10 نواب.



وجاء في نص الطلب النيابي إنه «استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن الاقتراحات بقانون بشأن تعديل القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إلغاء عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من قانون الانتخابات والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأخرى).

ووقع على الطلب كل من النواب حمدان العازمي وخالد العتيبي وثامر السويط وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري ومبارك الحجرف ود.عبدالكريم الكندري ومهند الساير ومحمد المطير.