خاجة: من يخالط مصاباً في مكان مغلق 15 دقيقة وبمسافة أقل من مترين بدون كمام عليه أن يعزل نفسه ويقوم بإجراء مسحة



حنان عبدالمعبود



شــــــدد أطـبــــاء ومختصون عـلـــــى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمام، وحفظ مسافة آمنة مع الآخرين، لافتين إلى أن الأعراض قد تتأخر في الظهور مع بعض المصابين، أو لا تظهر ويتم مخالطتهم وانتشار الفيروس بشكل أكبر، بينما تكون الأعراض شديدة مع أشخاص آخرين.



وأوضحوا أن إجراء فحص PCR يفضل أن يتم في اليوم الثالث من مخالطة شخص ثبتت إصابته بالفيروس، أو عند ظهور أعراض تنفسية للحصول على نتيجة دقيقة، مشددين على ضرورة أن يعزل الشخص المخالط نفسه قبل إجراء فحص كورونا وعدم مخالطة الآخرين للحد من انتشار العدوى.



بدوره، قال استشاري المناعة والعلاج بالخلايا الجذعية د.ميثم حسين «في حال ظهور أعراض على شخص ما بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا فيمكن عمل الفحص في اليوم الأول أو الثالث، لافتا إلى أن الفحص في اليوم الثالث غالبا ما يكون أكثر دقة من اليوم الأول، ولكن في حال ظهرت على الشخص أعراض مثل كحة أو سعال وهي الأعراض التي تتشارك فيها الانفلونزا مع فيروس كورونا فيفضل أن يعزل الشخص نفسه مباشرة حال ظهور هذه الأعراض وحتى التأكد من نتيجة الفحص.



وأشار إلى أن الشخص المحصن بالتطعيمات لديه نسبة عالية من الأجسام المضادة للفيروس وبالتالي عند دخول الفيروس للجسم تقوم الأجسام المضادة بتقييد حركة الفيروس لبقية الأنسجة في الجسم سواء نسيج الرئة أو المعدة، بينما في حال غير المطعم فإن الحماية تكون غير موجودة وبالتالي الفيروس لديه حرية حركة للذهاب إلى بقية الأنسجة وهو ما يسبب الأعراض طويلة المدى.



من جهتها، بينت استشاري جراحة عامة د.فاطمة خاجة أنه إذا كان الشخص مخالطا لقريب أي مع شخص مصاب متواجد معه بالمنزل أو في مكان مغلق لأكثر من 15 دقيقة بمسافة أقل من مترين بدون كمام، فإن الشخص يجب أن يعزل نفسه ويقوم بعمل مسحة.